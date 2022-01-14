Погребинский об ответе Москвы на наглость НАТО: Россия заявила о своих правах всерьез

Жесткая позиция Кремля по вопросам безопасности на прошедших переговорах с США и НАТО объясняется тем, что современная Россия созрела для того, чтобы наступать и всерьез заявлять о своих правах.

Такое мнение, комментируя для украинского издания «Политбюро» прошедшие трехступенчатые переговоры России с США, НАТО и ОБСЕ, высказал политолог Михаил Погребинский.

По мнению гендиректора Киевского центра политических исследований и конфликтологии, раньше Россия не была готова к подобным решительным действиям, так как не чувствовала военного преимущество перед Западом.

«РФ созрела заявить свои права всерьез. Она сделала небольшой обзор последних 30 лет, в течение которых, по мнению Кремля, Россия отступала, а НАТО наступала. Причем наступала, по мнению Москвы, нагло. Когда она брала в организацию Прибалтику, поляков, румын, — страны, где большая часть населения настроена антироссийски. Я бы сказал, что это еще не нагло. Но когда они влезают на Украину, где как минимум половина населения хорошо относится к России, — вот это уже нагло», — объяснил Погребинский.

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К настоящему моменту России удалось накопить достаточный потенциал, чтобы чувствовать уверенность, и сегодня она может твердо заявить Западу, что не пропустит его дальше. Если еще не так давно Москва могла согласиться на небольшие уступки со стороны Брюсселя и Вашингтона, то теперь она заняла гораздо более жесткую позицию.

«Ладно, не будем размещать на территории Украины наступательного оружия или, ладно, мы обещали базу сделать, но не будем. Я думаю, лет пять назад это устроило бы Москву. А сейчас это не устраивает, — добавил киевский политолог в заключение. — Как сказал (замглавы МИД РФ Сергей) Рябков, такой интеллигентный человек: "Нас интересует не Украина, нас интересует, чтобы Соединенные Штаты и НАТО убрали свои манатки на те линии, когда подписывался большой договор между Советским Союзом и НАТО"»

Global Look Press / MFA Russia/via Globallookpress.com

А этот договор, напомнил Погребинский, подписывался еще до резкого расширения Североатлантического альянса на восток, в 1997 году. И именно на эти рубежи западный военный блок, по замыслу Москвы, должен вернуться теперь.