«У нас такого нет»: гендиректор «Спецтранса» считает, что Москва превзошла Петербург по качеству вывоза мусора

Генеральный директор Автопарка №6 «Спецтранс» Сергей Глухов сравнил работу по вывозу твердых бытовых отходов (ТКО) в Москве и Петербурге.

Специалист выразил мнение, что российская столица превзошла город на Неве в этом направлении. По словам Глухова, Москва пошла по другому, более эффективному пути.

«Москва пошла другим путем, если сравнивать с Петербургом и Ленинградской областью. Власти столицы заключили соглашение с Московской областью, после чего начали строить в регионе объекты обработки и перерабатывающие мощности. У нас такого нет», — подчеркнул спикер в рамках пресс-конференции, организованной Медиагруппой «Патриот».

Своим мнением также поделилась и руководитель экологического движения «РазДельный Сбор» Татьяна Нагорская. Она уверена — Петербург должен не защищать регионального оператора, а требовать, чтобы вся система по вывозу бытовых отходов стала прозрачнее, пишет Федеральное агентство новостей.

«Когда регионального оператора выбирает конкретный субъект — в нашем случае комитет по природопользованию, — он этого оператора дальше и защищает. Такая монополия — просто изъян системы, который делает ее уязвимой», — объяснила экоактивистка.

С 1 января в Петербурге изменились правила вывоза бытовых отходов. Теперь за это отвечает «Невский экологический оператор», который признал свой провал в уборке мусора в начале года. Депутаты ЗакСа обращались к губернатору Александру Беглову с просьбой продлить «переходный период» реформы, но в Смольном не пошли на этот шаг. В результате во дворах образуются многодневные свалки, жители центральных районов вынуждены спасаться не только от неприятного запаха, но еще и от крыс.