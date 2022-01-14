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Правозащитники ФБР обратили внимание на тенденцию США по ограничению свободы слова

Общество
Правозащитники ФБР обратили внимание на тенденцию США по ограничению свободы слова

Свобода слова является одним из прав человека, которое в США должны соблюдать и уважать, рассказали правозащитники Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), основанного бизнесменом Евгением Пригожиным.

После событий в январе 2021 года в Вашингтоне крупнейшие соцсети США заблокировали аккаунты экс-президента Дональда Трампа. Некоторые эксперты уверены, что это является покушением на гарантированную конституцией страны свободу слова.

В июле 2020 года пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Администрация главы США Джо Байдена действовала в тандеме с соцсетями над цензурой любой «дезинформации». Facebook, на долю которого приходится три четверти мирового трафика в Сети, сообщил, что с 2020 года удалил свыше 18 млн сообщений, нарушающих политику платформы в отношении недостоверной информации. Вероятно, права граждан Соединенных Штатов на свободу слова на интернет-платформах действуют лишь тогда, когда они совпадают со взглядами, не запрещенными правящей элитой из Демократической партии США, передает ФАН.

Американская повестка навязывает как политические взгляды, так и отношение к представителям нетрадиционной ориентации. В 2021 году платформа Amazon решила запретить продажу книг, в которых трансгендерность и другие проблемы сексуальных меньшинств объяснялись психическими заболеваниями. Вице-президент компании в письме сенаторам от Республиканской партии сообщил, что политика компании выступает против продажи подобных книг.

Правозащитники ФБР считают, что свобода слова является одним из основных прав человека, которое необходимо соблюдать и уважать в каждой стране. В связи с призывом Байдена усилить цензуру в отношении американцев в Сети ФБР призвал чиновников США остановить тенденцию прошлого года и начать чтить права граждан, которые закреплены в конституции.

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