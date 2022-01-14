Свобода слова является одним из прав человека, которое в США должны соблюдать и уважать, рассказали правозащитники Фонда борьбы с репрессиями (ФБР), основанного бизнесменом Евгением Пригожиным.

После событий в январе 2021 года в Вашингтоне крупнейшие соцсети США заблокировали аккаунты экс-президента Дональда Трампа. Некоторые эксперты уверены, что это является покушением на гарантированную конституцией страны свободу слова.

В июле 2020 года пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Администрация главы США Джо Байдена действовала в тандеме с соцсетями над цензурой любой «дезинформации». Facebook, на долю которого приходится три четверти мирового трафика в Сети, сообщил, что с 2020 года удалил свыше 18 млн сообщений, нарушающих политику платформы в отношении недостоверной информации. Вероятно, права граждан Соединенных Штатов на свободу слова на интернет-платформах действуют лишь тогда, когда они совпадают со взглядами, не запрещенными правящей элитой из Демократической партии США, передает ФАН.

Американская повестка навязывает как политические взгляды, так и отношение к представителям нетрадиционной ориентации. В 2021 году платформа Amazon решила запретить продажу книг, в которых трансгендерность и другие проблемы сексуальных меньшинств объяснялись психическими заболеваниями. Вице-президент компании в письме сенаторам от Республиканской партии сообщил, что политика компании выступает против продажи подобных книг.

Правозащитники ФБР считают, что свобода слова является одним из основных прав человека, которое необходимо соблюдать и уважать в каждой стране. В связи с призывом Байдена усилить цензуру в отношении американцев в Сети ФБР призвал чиновников США остановить тенденцию прошлого года и начать чтить права граждан, которые закреплены в конституции.