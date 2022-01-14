Водоканал заявил об увеличении засоров труб в Петербурге почти на 20%

Петербургский водоканал рассказал об увеличении числа канализационных засоров в период новогодних праздников практически на 20%.

Специалисты водоканала проанализировали статистику засоров и сравнили ее с прошлым годом. По словам работников предприятия, количество засоров выросло на 19%. Больше половины случаев возникло из-за попадания в канализацию бытового мусора, хотя накануне Нового года петербургский водоканал попросил горожан не отправлять туда продукты и бытовой мусор, так как это ведет к серьезным засорам.

«Проблема сброса бытового мусора, влажных салфеток, защитных масок и другой нерастворимой гигиенической продукции остается актуальной. Также дополнительную нагрузку на систему водоотведения оказывает снежная зима», – заявили в Водоканале.

Петроградский район оказался лидером по количеству засоров с начала 2022 года, второе место с небольшим отрывом занял Центральный район, а третье место досталось Калининскому району.

Дополнительную нагрузку на канализационную систему, как отметили специалисты водоканала, оказывает обилие снежных осадков, с уборкой которых не может справиться администрация губернатора Александра Беглова.

Уже больше двух месяцев Петербург страдает от 10-балльных пробок из-за неубранного снега. Коммунальщики и Смольный обвиняют в автомобильном коллапсе водителей, которые якобы неправильно паркуют личный транспорт и мешают проезду снегоуборочной техники. На деле машины для очистки улиц от сугробов устраивают пробки самостоятельно даже в ночное время.