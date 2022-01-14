Захарова ответила Венедиктову на выпад в адрес Лаврова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила главному редактору радиостанции «Эхо Москвы» Алексею Венедиктову, который уличил министра иностранных дел Сергея Лаврова в печальном настроении после провокационного вопроса журналиста.

Ранее, 14 января, Лавров провел пресс-конференцию, на которой корреспондент «Коммерсанта» Елена Черненко задала главе МИД вопрос на грани фола.

«Накануне Нового года Вы говорили, что отношение России и ЕС напоминают Камасутру, а сейчас утверждаете, что ЕС импотент. Что случилось за две недели?», — спросила Черненко.

Позже Венедиктов процитировал вопрос коллеги, назвав его «лучшим» на пресс-конференции, а также отметил — «И Лавров опечалился».

Пресс-служба МИД РФ /

Захарова поспешила разубедить медиаменеджера в том, что министр якобы расстроился и предоставила общественности видеозапись, на которой глава МИД РФ заливисто смеется после острого вопроса.

«Алексей Алексеевич, разве этот смех похож на печаль?», — задала Захарова риторический вопрос Венедиктову в Telegram.

Ранее Лавров раскритиковал так называемую «новую этику» Запада, подчеркнув, что подобная мораль собирается «подвергнуть разрушению» религиозную мудрость человечества. Подробнее — в нашей статье.