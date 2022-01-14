Гвинея отказалась от участия в международном давлении на Мали

Президент переходного правительства Гвинеи Мамади Думбуйя выступил с резкой критикой санкций Экономического сообщества западноафриканских государств в отношении Мали.

«Полковник Думбуйя выразил солидарность со своим коллегой. Воздушные и сухопутные границы с Мали останутся открытыми», — говорится в официальном обращении властей Гвинеи.

Думбуйя отказался участвовать в коллективном давлении на Бамако и открыто поддержал Ассими Гоита. Новые главы африканских республик являются молодыми патриотами, заинтересованными в расцветании родных стран. Они готовы противостоять принципам прежней метрополии, базирующимся на стремлении к обогащению элит.

Жители Гвинеи поддержали своего лидера. Против экономического давления на Мали выступили также и бизнесмены, которые заинтересованы в сохранении дружественных отношений между республиками.

Ранее ЭКОВАС принял решение о сокращении материальной поддержки для Мали, а также о блокировке активов страны в Центральном банке западноафриканских государств (ВСЕАО). Ограничения будут сняты только в том случае, если власти Мали предоставят «приемлемый» график организации президентских выборов. Известно, что перенос избирательного процесса связан с ростом террористической активности на севере страны.

wikipedia.org / Willem Heerbaart / CC BY 2.0

Боевики стали чаще нападать на военнослужащих Мали и местных жителей. Недавно в Бамако прибыли четверо российских инструкторов, которые займутся подготовкой солдат малийской армии.

Запад, в частности Франция, бурно отреагировали на новость о прибытии россиян, которых СМИ причислили к «ЧВК Вагнера». Международные игроки отказываются легко расставаться со своими нелегальными активами в Мали и группировками боевиков, которые долгие годы получают зарубежное финансирование. Именно поэтому на лидера Мали оказывается коллективное давление.

«К власти пришел полковник Ассими Гоита, который действительно хочет процветания малийского народа и, будучи военным, прекрасно видит все описанные выше схемы. Мировое сообщество не может потерять столь лакомый кусок, и на нового лидера начали оказывать чудовищное давление. А желание Гоита работать с русскими специалистами вызвало настоящую истерику на Западе», — пишет в своем Telegram-канале социолог Максим Шугалей.

Эксперты уверены, что многолетняя система Франсафрик в ближайшее время будет полностью разрушена, поскольку Париж так и не смог оказать реальную поддержку африканским странам.