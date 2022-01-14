Специалисты ВОЗ предложили лечить COVID-19 препаратами против ревматоидного артрита

Использование препаратов против ревматоидного артрита оказалось полезным при коронавирусе, сообщили эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Организация опубликовала пресс-релиз, в котором описывается польза препарата барицитиниб. Исследователи отметили, что это средство можно применять в сочетании с кортикостероидами, если коронавирус протекает в тяжелой форме.

В список препаратов, который рекомендовали медики, также вошел сотровимаб. Его состав основан на моноклональных антителах. В ВОЗ подчеркнули, что такое средство может применяться при лечении пациентов с высоким риском госпитализации.

В России на следующей неделе в гражданский оборот поступит вакцина от COVID-19 для детей «Спутник М». Ее эффективность составляет 93%.