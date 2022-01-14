Политолог Корнилов объяснил позицию США на переговорах по безопасности с Россией

Сам факт того, что между Россией и Соединенными Штатами Америки начался диалог по гарантиям взаимной безопасности, уже является позитивным моментом. Но и российская и американская сторона отмечают, что переговоры были сложными.

Об этом, комментируя состоявшиеся в начале первой рабочей недели года в Женеве российско-американские переговоры, заявил политолог Владимир Корнилов.

При этом эксперт отметил, что обе стороны говорят о своих принципах, о прочерченных ими красных линиях, пересечение которых они считают недопустимым. Таким образом Россия и США констатируют тот факт, что между их позициями остаются совершенно неразрешимые на данный момент разногласия.

«Но самое главное — это деструктивная позиция некоторых лимитрофов, владельцев минимальных пакетов акций в североатлантическом альянсе, на что, кстати, ссылаются и США, когда говорят о том, что мы не можем обсуждать вопросы нерасширения НАТО, принципиальные, для России», — добавил Корнилов.

Позиция России в этом вопросе, по его словам, является совершенно ясной и понятной. В Москве прекрасно понимают, что такие страны, как Литва, Польша, и не только, будут против того, чтобы Запад давал России те гарантии, которые она хочет получить.

«Но потому мы и начинаем эти переговоры напрямую с главным держателем акций Североатлантического альянса. Потому мы и предлагаем США заключить договор, в котором те взяли бы на себя, на США, обязательства блокировать все эти идеи и предложения по расширению НАТО на восток, с чем Россия не может согласиться ни при каких условиях и ни при каких обстоятельствах. Вот, в чем наша позиция. Она имеет под собой все реальные основания», — подчеркнул эксперт.

Федеральное агентство новостей /

Возможно, по его словам, на обсуждение этих идей уйдет много времени – не месяц, и не год. Возможно потребуются годы. И позиция Вашингтона сейчас заключается именно в том, чтобы, как говорил в свое время Аркадий Райкин, «запустить дурочку», то есть тянуть время и делать вид, что Вашингтон вообще не понимает, о чем идет речь на переговорах с Россией.

«И я сегодня читаю западную аналитику, западную прессу, по поводу итогов первого сложного дня переговоров между Россией и США, и действительно видно, что все делается для того, чтобы не объяснить читателям, зрителям, что же хочет Россия», — отметил Владимир Корнилов.

Напомним, в рамках трехступенчатых переговоров между Россией и Западом по гарантиям безопасности на уходящей неделе уже прошли встречи российской делегации с представителями США, НАТО и ОБСЕ.