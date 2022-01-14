Спортивный директор «Спартака» Каттани рассказал о переходе Шамара Николсона

Спортивный директор «Спартака» Лука Каттани раскрыл детали перехода ямайского нападающего Шамара Николсона из «Шарлеруа».

По словам бывшего скаута «ПСЖ», у красно-белых есть некоторые сложности с девятым легионером.

«Покупка Николсона была риском, но мы пошли на него. Чтобы купить такого игрока, необходимо действовать быстро, иначе игрок может вырасти в цене вдвое. Январь — тот месяц, когда нападающих продают за дорогую цену. У нас теперь девять легионеров, но поверьте за этой покупкой есть конкретная стратегия», — объяснил Каттани журналистам на пресс-конференции.

После первого круга Российской премьер-лиги сезона-2021/22 «Спартак» идет на девятом месте, в активе команды 23 очка. Следующий матч в чемпионате страны красно-белые проведут на «Открытие Арене» против ЦСКА 26 февраля.