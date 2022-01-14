Омская ритуальная компания предложила развеивать прах усопших с помощью петард

Ритуальная компания в Омске предложила взрывать петарды с прахом усопших. Бюро позаимствовало идею у своих иностранных коллег.

Инициатива поступила от сотрудников ритуального агентства в связи с тем, что в Омске отсутствует собственный крематорий. Умерших граждан кремируют в Новосибирске, а после этого везут прах обратно. Согласно сообщению компании, у горожан может появиться возможность развеивать прах усопших необычным способом.

«Нередко люди спрашивают о возможностях развеивания праха и проведения церемонии. Мы просто предложили жителям, и если будет спрос и интерес, то все сделаем. Сейчас анализируем отклик. Петарды — это одна из возможностей», — рассказала в беседе с РИА Новости арт-директора ритуальной компании Алена Шпак.

При этом сколько могут стоить подобные услуги в организации не уточнили. Однако отметили, что цену будут устанавливать в зависимости от пожеланий клиентов.