Милонов предложил включить в программу ОБЖ курс практической безопасности для школьников

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил включить в школьную программу ОБЖ курс практической безопасности для детей.

Милонов выступил с соответствующей инициативой, объяснив ее необходимость тем, что подростки сталкиваются с большим количеством угроз, от которых они могут быть не застрахованы. В этом должен помочь курс новый курс безопасности в школах.

«Детям могли бы рассказывать, как правильно находиться в соцсетях, как говорить о том, что кто-то к ним приходит с неправильными идеями, чтобы они сами могли выявлять пропагандистов-радикалов в своих кругах. Чтобы дети стали активными участниками борьбы за очищение собственных рядов», — заявил парламентарий в интервью телеканалу «360».

При этом Милонов считает, что школьная нагрузка с введением нового курса на учащихся возрастать не должна.