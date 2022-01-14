Больше не «Его Высочество». Елизавета II лишила своего второго сына званий и титула

Королева Великобритании Елизавета II лишила своего третьего ребенка (второго сына) — 61-летнего принца Эндрю — всех воинских званий и титула «Его Высочество». Об этом сообщили сегодня в газете The Guardian со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

Поводом для очередного скандала в королевской семье послужили обвинения в адрес герцога Йоркского в изнасиловании несовершеннолетней, якобы совершенном более 20 лет назад. В 2019 году в американский суд обратилась 38-летняя жительница США Вирджиния Джуффре. Она заявила, что в возрасте 17 лет трижды подвергалась насилию со стороны «представителя королевской семьи».

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В течение двух лет адвокаты принца Эндрю пытались убедить судью прекратить гражданское дело в его отношении. Однако накануне суд в Нью-Йорке все же принял к рассмотрению иск пострадавшей. Сразу после этого к Елизавете II обратились более 150 военнослужащих Великобритании с требованием лишить его всех привилегий.

«Немыслимо, чтобы любой другой старший военный офицер оставался на своем посту в подобной ситуации», – цитируют отрывок обращения к монарху в The Guardian.

Опасаясь «огромного ущерба» репутации Букингемского дворца, который и без того переживает нелегкие времена, британская королева удовлетворила требование подданных. Отныне в судебном процессе герцог Йоркский будет выступать в качестве частного лица.

Однако должность государственного советника за принцем Эндрю все же оставили. Также он остается девятым в очереди на престол и в случае временной недееспособности монарха сможет выполнять его обязанности.