Пьяный дебош ростовского депутата Литвинова у ресторана попал на видео

Депутат Вадим Литвинов устроил пьяный дебош у бара «Магадан» в Ростове-на-Дону. После этого его исключили из партии «Единая Россия». Момент инцидента попал на запись камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, что парламентария не пускают в заведение, однако он не хотел уходить и вступил в перепалку с двумя охранниками, предложив одному из них сразиться. После этого он передумал и заявил, что «не Макгрегор и драться не умеет».

По информации регионального главка МВД, причиной конфликта стало нежелание депутата сдать оружие при посещении питейного заведения.