Стендап-комик Слава Комиссаренко рассказал, что его ищет КГБ Белоруссии

Юморист Слава Комиссаренко заявил, что находится в розыске со стороны Комитета государственной безопасности Белоруссии.

Комиссаренко сообщил, что к нему такая информация поступила от человека, имеющего отношение к белорусской оппозиции. По словам комика, ему посоветовали нанять охрану.

«Мне написал человек, который связан с белорусскими протестами. Он прислал мне сообщение: "Здравствуйте, Слава. К сожалению, есть информация из достоверных источников, что вас собираются выкрасть в Москве и вывезти на машине в Беларусь. Проявите осторожность!"» — рассказал Комиссаренко во время январского стендап-выступления в Киеве, фрагмент записи которого опубликован на YouTube-канале юмориста.

Артист славится своими резкими сатирическими высказываниями о белорусском президенте Александре Лукашенко. Во время концерта на Украине он пошутил, что его видео набирают больше просмотров, чем речи главы республики, поэтому его разыскивает КГБ.

Комиссаренко подчеркнул, что все сказанное во время стендапа является правдой. Он подчеркнул, что ему поступали звонки и сообщения от белорусских силовиков.