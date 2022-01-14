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Российские силовики пресекли деятельность банды хакеров после обращения из США

Происшествия
Российские силовики пресекли деятельность банды хакеров после обращения из США

Российские силовики задержали банду хакеров после обращения коллег из США. Как оказалось, злоумышленники рассылали вирусы для вымогательства денег, сообщает источник в Центре общественных связей ФСБ России.

Согласно имеющейся информации, задержанные входили в хакерскую группировку REvil. Власти США приписывали киберпреступникам совершение большой кибератаки Kaseya, но банда неожиданно прекратила свою деятельность.

По данным, предоставленным сотрудниками правоохранительных органов, к отечественным силовикам обратились из-за океана с информацией о лидере преступной группы и его причастности к посягательствам на западные интернет-компании. К ликвидации опасных хакеров приступили ФСБ совместно с МВД, благодаря чему банда прекратила свое существование, а используемая в преступных целях информационная инфраструктура нейтрализована силовыми структурами. О результатах своей работы российские правоохранители проинформировали иностранных коллег.

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