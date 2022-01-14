Российские силовики пресекли деятельность банды хакеров после обращения из США

Российские силовики задержали банду хакеров после обращения коллег из США. Как оказалось, злоумышленники рассылали вирусы для вымогательства денег, сообщает источник в Центре общественных связей ФСБ России.

Согласно имеющейся информации, задержанные входили в хакерскую группировку REvil. Власти США приписывали киберпреступникам совершение большой кибератаки Kaseya, но банда неожиданно прекратила свою деятельность.

По данным, предоставленным сотрудниками правоохранительных органов, к отечественным силовикам обратились из-за океана с информацией о лидере преступной группы и его причастности к посягательствам на западные интернет-компании. К ликвидации опасных хакеров приступили ФСБ совместно с МВД, благодаря чему банда прекратила свое существование, а используемая в преступных целях информационная инфраструктура нейтрализована силовыми структурами. О результатах своей работы российские правоохранители проинформировали иностранных коллег.