Экс-чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов заразился коронавирусом

Боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов находится на карантине в гостиничном номере в Сингапуре.

Нурмагомедов прилетел в Азию, чтобы посетить турнир по смешанным единоборствам One Championship, где должен был выступить его подопечный Сайгид Изагахмаев.

По прилету в Сингапур экс-чемпион UFC сдал тест на коронавирусную инфекцию, который показал положительный результат. Об этом сообщает портал Asian MMA.

По информации источника, Нурмагомедова поселили на время карантина в гостиничный номер в Сингапуре. Подробности о состоянии россиянина не уточняются.

Нурмагомедов становился чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе и трижды защитил титул. На его счету 29 побед в 29 поединках. Россиянин объявил об уходе из спорта осенью 2020 года.