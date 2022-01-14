Смена лиц на посту президента США не играет никакой роли, так как реальная власть всегда находится в одних и тех же руках, считают авторы турецкого издания Sabah.

Обозреватель газеты уверен, что управление Соединенных Штатов сосредоточено у трех людей, которые являются представителями олигархической бюрократии «глубинной Америки». Примечательно, что издание называет конкретные фамилии. В этот список вошли Виктория Нуланд, которая на текущий момент занимает пост заместителя госсекретаря США, а также ее муж Роберт Каган. Эта пара уже успела оставить существенный след в истории США. И последней значительной фигурой в Вашингтоне является Джефри Росс Пайетт. Сейчас он занимает скромную должность американского посла в Греции.

Стоит отметить, что автор издания указал на прямое отношение Пайетта к организации кризиса на территории Украины. Не стоит забывать и о Нуланд, которая не стеснялась лично поддерживать протестующих в Киеве в 2014 году во время антиконституционного свержения власти на Украине.

Ранее американский сенатор Скотт диагностировал у действующего президента США Джо Байдена амнезию. По его словам, подобным заболеванием страдает большая часть вашингтонских чиновников.