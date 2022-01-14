Депутат Госдумы Иванов: прививка от коронавируса в РФ станет платной

Вакцинация от COVID-19 в России может стать платной уже с марта этого года. Об этом сообщил на своей странице в Facebook депутат Госдумы Максим Иванов.

«Сегодня вакцинация в России бесплатная и добровольная. Все, кто хотел защитить себя и семью, уже сделали прививку. Они молодцы, ответственные, адекватные граждане. Что касается остальных… В правительстве есть желание с марта этого года сделать прививку от коронавируса платной. Антиваксер? Плати!», — предупредил Иванов.

Однако платной вакцинацией дело не ограничится. Народный избранник подчеркнул, что реабилитация после заболевания коронавирусом для непривитых россиян тоже может стать платной. Иванов привел в пример США, где люди стоят в очередях и платят 40 долларов (около трех тысяч рублей), чтобы сделать прививку.