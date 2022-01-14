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Борис Джонсон извинился перед королевой Елизаветой II за вечеринки перед похоронами ее мужа

Политика
Борис Джонсон извинился перед королевой Елизаветой II за вечеринки перед похоронами ее мужа

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон принес извинения королеве Елизавете II.

Поводом для извинений стали вечеринки в резиденции британского премьера в апреле 2021 года. Банкеты прошли накануне похорон герцога Эдинбургского Филиппа — мужа Елизаветы, а также на фоне коронавирусных ограничений в период пандемии. В канцелярии главы правительства отметили, что самого Джонсона на мероприятиях не было.

«Вызывает глубокое сожаление тот факт, что подобное произошло в то время, когда вся страна оплакивала принца», — сказал Борис Джонсон.

Ранее издание The Daily Telegraph сообщало, что 16 апреля 2021 года в резиденции политика состоялись две вечеринки с алкогольными напитками. Первый банкет устроил директор по коммуникациям премьер-министра Джеймс Слэк, который отмечал свой переход на другую работу. Имя сотрудника, устроившего вторую вечеринку, не сообщается, но СМИ писали, что это один из личных фотографов Джонсона.

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