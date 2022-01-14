Чукотка и Белгородская область оказались регионами с самым высоким иммунитетом к COVID-19

Лидерами среди субъектов России с самым высоким уровнем коллективного иммунитета оказались Чукотка и Белгородская область.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Гриднев. По его словам, у населения обоих субъектов показатели коллективной защиты к коронавирусу выше 90%.

«Лидеры у нас — это Чукотка, почти 100%, и Белгородская область — там уже за 90%», — заявил Гриднев на Гайдаровском форуме.

Напомним, вакцинация от коронавируса проводится во всех регионах России. В данный момент это самый эффективный способ получить иммунитет к заболеванию. Прививку можно сделать с помощью отечественных препаратов, проверенных специалистами, в медучреждениях и мобильных пунктах страны.