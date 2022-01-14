Гражданина США задержали в Москве по подозрению в домогательстве сыновей

Московские правоохранители задержали гражданина США, подозреваемого в сексуальном насилии по отношению к двум своим сыновям. Заявление на него написала экс-супруга, гражданка РФ, передает РИА Новости.

В отношении американца возбудили уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. По словам матери потерпевших, бывший муж домогался их детей 2010 и 2014 годов рождения, находясь в городе Хьюстон, штат Техас.

Сейчас мальчики живут с мамой в Москве. В России отец лишен родительских прав, а в США является их опекуном. Он приехал навестить детей по туристической визе.