Политолог Сосновский указал на смену риторики бундестага о «Северном потоке — 2»

Многие немцы в целом и власти Германии в частности пересмотрели свое отношение к газопроводу «Северный поток — 2» после недавних событий. Такое мнение высказал политолог Александр Сосновский.

По словам немецкого эксперта, недавний коллапс в энергосистеме Берлина оставил без ресурсов сотни тысяч человек. Посидев без света, тепла и даже водоснабжения, люди стали ярыми защитниками «СП-2». Также поспешно сменили риторику представители бундестага, которые раньше были противниками строительства и запуска газопровода. Игнорировать настроения своих избирателей чиновники осмеливаются лишь частично, указал он.

«Главный страх европейцев и простых немцев заключается в том, что Россия может отвернуться от Европы и пойти своим путем, в том числе и свернув "Северный поток – 2". Буквально на днях этот страх подхлестнули», — рассказал Сосновский.

Как считает политолог, после этого больше 90% немцев начали поддерживать «Северный поток — 2», так как практические уроки оказались полезны. Для России же ситуация показала, что не стоит воспринимать Германию в призме абсурдных заявлений западных чиновников, так как в бундестаге хватает адекватных управленцев, которые думают о национальных интересах собственной страны.

Ранее американский сенат отклонил законопроект республиканца Теда Круза о санкциях против российского газопровода «Северный поток — 2». Сенаторы не поддержали его предложение. Для утверждения закона необходимо было собрать 60 голосов сенаторов, но таковых не набралось.