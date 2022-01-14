Владимир Путин назначил Бориса Грызлова новым послом России в Белоруссии

Российский президент Владимир Путин назначил председателя Высшего совета партии «Единая Россия» Бориса Грызлова новым послом страны в Белоруссии. Соответствующий указ был опубликован на официальном сайте государства.

Известно, что Грызлов является полномочным представителем РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в восточной части Украины с 26 декабря 2015 года.

Другие подробности на данный момент не приводятся.

Ранее сообщалось, что лидер России Владимир Путин назначил нового посла в Индии — им стал занимавший пост заместителя директора Второго департамента Азии российского внешнеполитического ведомства Денис Алипов. Соответствующие документы были опубликованы на портале правовой информации.