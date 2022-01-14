Принцы Чарльз и Уильям высказались об обвиненном в изнасиловании сыне Елизаветы II Эндрю

Старший сын Елизаветы II Чарльз Уэльский и его наследник Уильям Кембриджский настаивают на отстранении от престола обвиняемого в изнасиловании принца Эндрю.

Брат и племянник принца Эндрю настаивают на отстранении обвиняемого в домогательствах герцога Йоркского от королевской жизни, а также планируют лишить его особняка и личной охраны.

«Речь идет о выживании института монархии любой ценой», — пишет издание Daily Mail со ссылкой на источник из Букингемского дворца.

Также они хотят, чтобы второй сын Елизаветы II перестал выполнять публичные обязанности, вернул все военные титулы и защищал себя в суде как частное лицо.

Ранее адвокат Вирджиния Джуффре подала в суд на британского принца Эндрю. Она утверждает, что он вступал с ней в половую близость, когда девушке было 17 лет. Свои слова она подтверждает фотографией, на которой запечатлена в обнимку с принцем Эндрю. Пара улыбается, а на фоне мелькают другие люди.