Немецкий вопрос. Как группировка «Накам» пыталась отомстить нацистам за Холокост

После окончания Второй Мировой войны и Холокоста десятки тысяч евреев, которые прошли ужасы концентрационных лагерей и гетто, оказались на распутье. Кто-то отправился в Палестину, чтобы начать новую жизнь. Кто-то остался там, где застал конец одной из самых страшных трагедий в истории человечества. Однако были и те, кто решил расквитаться с нацистами за их преступления.

Одним из них был уроженец белорусского села Ошмяны Абба Ковнер. Во время войны он был угнан в Вильнюсское гетто, но в отличии от более молодых евреев, которые зачастую были готовы мириться с происходящим, он стал бороться и примкнул к партизанскому отряду.

Уже в конце 1941 года подпольщики осознали весь масштаб уготованного Гитлером решения «еврейского вопроса»:

«Гитлер придумал систему уничтожения всех евреев Европы. Нам выпало быть первыми в этой очереди. Мы не должны идти как овцы на заклание! Правда, мы слабы и лишены помощи. Но единственный достойный ответ врагу – сопротивление», — написал в манифесте Ковнер.

Федеральное агентство новостей /

В 1945 году, после освобождения Красной Армией Вильнюса, Ковнер с организованным им отрядом начал перемещаться по городам Европы, проводя карательные акции против нацистов и их пособников.

Так, добравшись до Нюрнберга, одной из партийных столиц Третьего рейха, группа Ковнера к тому времени приобрела прозвище «Накам» («Мстители»; также встречается название «Нокмим»). Бывшие партизаны обсуждали план «всеобъемлющей мести» немецкому народу. Абба считал, что в отместку за уничтожение шести миллионов евреев немцы должны отплатить той же «монетой».

В качестве мести участники группы «Накама» планировали отравить воду в крупнейших городах Германии — Нюрнберге, Мюнхене, Франкфурте и Гамбурге. Для этого Абба Ковнер решил привезти мышьяк из Палестины. Однако на обратном пути его задержали англичане во французском Тулоне.

wikipedia.org / Nationaal Archief

Группа же решила не дожидаться своего руководителя и приступила к «плану Б». Добыв яд в Париже, мстители пронесли его в пекарню лагеря, где содержались бывшие эсэсовцы. Они обрызгали мышьяком свежеиспеченный хлеб, однако концентрация оказалось слишком слабой для убийства всех содержащихся заключенных.

Примечательно, что нюрнбергская прокуратура, расследовавшая дело, не стала выдвигать обвинений «мстителям» ввиду «чрезвычайных обстоятельств». После освобождения Ковнера «Накам» собиралась лишь единожды, однако свою деятельность фактически прекратила.