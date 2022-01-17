Квоты на навоз. Ким Чен Ын приказал жителям КНДР производить больше фекалий

В Северной Корее началась настоящая «битва за навоз», которая волнует властей социалистической страны не меньше, чем ракетостроение. Стратегический запас удобрений достиг критических отметок, что может вызвать массовый голод в обители идей чучхе. Трагичная ситуация вынудила высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына пойти на отчаянные меры — ввести квоты на производство навоза и мочи, сообщает Daily NK.

Ради будущего им даже пришлось придумать «навозные пропуска» — допуск домохозяйств на общественный рынок, который обязывает сдать 200 кг удобрений от семьи. Также сообщается, что квоты распространяются не только на так называемые личные фермерства, но и на работников госпредприятий.

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Остается гадать, как корейцы должны отдавать столько «темного золота» государству в стране, где крайне мало домашних животных. Отметим, что заголовки в духе «домашнее приготовление самодельного навоза» в местных газетах встречаются все чаще. Так, жителям КНДР предлагают смешивать экскременты любого вида (человеческого или животного), вместе с сорняками, мусором и золой.

Но и это еще не все, издание Radio Free Asia процитировал один источник, который заявил, что рабочих «вынуждают приносить два литра мочи ежедневно, чтобы смешать ее с компостом для достижения производственных целей». Для контроля выполнения показателей был создан специальный журнал «учета донорской мочи».

Руководство страны также поддерживает атмосферу соперничества между регионами и официальными лицами за честь производить больше всего навоза.

«Власти, очевидно, создают атмосферу конкуренции», — пишут журналисты Daily NK.

Отметим, что угроза голода в стране победившего социализма возникла после того, как Ким Чен Ын посчитал необходимым полностью закрыть границы из-за COVID-19, тем самым прекратив поставки удобрений из Пекина и Сеула.

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Ранее стало известно, что жителям Северной Кореи запретили покупать еду и смеяться из-за траура по бывшему высшему руководителю КНДР Ким Чен Иру.