Песков: Путину доложили об итогах консультаций России и США по безопасности

Президент России Владимир Путин осведомлен об итогах переговоров по гарантиям безопасности, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По словам пресс-секретаря главы государства, на текущий момент в Москве ожидают письменного ответа на ранее выдвинутые предложения по выстраиванию архитектуры безопасности в европейском регионе. После этого в Кремле тщательным образом проанализируют полученный ответ, резюмировал Песков.

Стоит отметить, что в ходе семичасовых переговоров сторонам не удалось достигнуть значительного процесса. Западные представители заявили о неготовности идти на уступки и закрывать двери НАТО для других стран, в частности, Украины.