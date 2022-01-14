Пилот «КАМАЗ-мастер» Сотников назвал напряженной завершившуюся гонку «Дакар»

Гонщик «КАМАЗ-мастер» Дмитрий Сотников назвал напряженным завершившийся ралли-марафон «Дакар» 2022 года в зачете грузовиков.

По словам пилота, эта гонка абсолютно отличалась от двух предыдущих, которые проходили в Саудовской Аравии.

«Очень напряженной выдалась гонка. Она совершенно отличается от тех двух, которые проходили здесь. После пролога сразу, без разминки, самые сложные участки с песками. Да, наша команда доминировала, но серьезное соперничество навязал Эдуард Николаев. Очень сложно и напряженно было до конца — нельзя было расслабляться до самого финиша», — приводит слова Сотникова пресс-служба команды.

Напомним, экипаж Сотникова стал победителем ралли-марафона «Дакар» в зачете грузовиков. Дистанция спецучастка 12-го этапа составила 164 км. Сотников финишировал с общим временем 1 час 42 минуты и 41 секунда. Вторым стал чех Мартин Мацик, отставание составило полминуты. Третьим стал чилиец Игнасио Касале, отставание составило чуть более минуты.