Исследователи расшифровали предсказание Ванги о заговоре против России в 2022 году

Исследователи разгадали пророчество знаменитой бабы Ванги — слепой болгарки, которой приписывают дар предсказания. Речь идет о заговоре против России в 2022 году.

По словам экспертов, зловещее пророчество гласит о слиянии двух стран против России. Однако территория РФ гораздо больше, а потому Москва не испугается этого противостояния, подчеркнули исследователи. Они намекнули, что страны, которые хотят покорить российское государство, разделены водой, а встречи с целью заговора будут проходить втайне.

«Россия увидит их двуликие лица», — сказано в предсказании слепой болгарки.

Также исследователи расшифровали «космическое» пророчество Ванги на 2022 год.

«Луна покажет свою скрытую сторону, и весь мир ужаснется от увиденного, люди подумают, как были они глупы, что раньше этого никто не видел. Весь мир будет смотреть на это и содрогаться», — говорится в нем.

По мнению экспертов, речь идет об освоении единственного естественного спутника Земли — Луны. На сегодняшний день на международной арене идет жесткая конкуренция за ее поверхность, рассказали они. Исследователи напомнили, что в мае 2022 года Россия запланировала запуск автоматической межпланетной станции «Луна-25».

Ранее сообщалось, что Земля может оказаться под прицелом в 2022 году, а человечество ожидает громкое убийство. К таким выводам пришли конспирологи, проанализировав обложку известного британского журнала The Economist.