Первая леди Франции заявила, что она не трансгендер

Первая леди Франции Брижит Макрон заявила, что злоумышленники распространили слухи о ее трансгендерности в интернете.

«Сначала я наблюдала за этим издалека, слышала, что говорят, прежде чем я поняла, что они изменили мое генеалогическое древо. И я вдруг оказалась моим братом. И тут речь идет о генеалогии моих родителей, и это недопустимо», — сказала Макрон в эфире радиостанции RTL France.