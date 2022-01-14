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Первая леди Франции заявила, что она не трансгендер

Общество
Первая леди Франции заявила, что она не трансгендер

Первая леди Франции Брижит Макрон заявила, что злоумышленники распространили слухи о ее трансгендерности в интернете.

«Сначала я наблюдала за этим издалека, слышала, что говорят, прежде чем я поняла, что они изменили мое генеалогическое древо. И я вдруг оказалась моим братом. И тут речь идет о генеалогии моих родителей, и это недопустимо», — сказала Макрон в эфире радиостанции RTL France.

Супруга президента Эмманюэля Макрона намерена подать жалобу на злоумышленников, которые занимались изменением гендерных данных в генеалогическом древе первой леди.

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