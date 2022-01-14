Лавров отреагировал на возможность присоединения Казахстана к Союзному государству

Глава МИД РФ Сергей Лавров ответил на вопрос о возможном присоединении Казахстана к Союзному государству.

Глава российского внешнеполитического ведомства проводит большую пресс-конференцию по итогам дипломатической работы в 2021 году. В ходе общения с журналистами он затронул международную повестку, ситуацию в Казахстане и на Украине, а также другую проблематику.

Кроме того, Лавров отреагировал на возможное присоединение Казахстана к Союзному государству, куда входят Россия и Белоруссия. Он отметил, что у Москвы нет такой привычки — кого-то приглашать.

«Привычка зазывать к себе есть у наших западных коллег, как они сейчас зазывают всех подряд присоединиться к НАТО. Это не наш метод, мы вежливые люди», — сказал министр.

Существует официальная процедура, согласно которой если кто-то обращается, то Россия рассматривает предложение, заключил он.

Ранее Россия начала выводить из Казахстана свои миротворческие подразделения, находившиеся там в рамках миссии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Первые подразделения миротворческих сил ОДКБ от России погрузили технику в самолеты военно-транспортной авиации ВКС РФ и вылетели из Алма-Аты в пункт постоянной дислокации.