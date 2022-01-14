Более 8 тысяч петербуржцев обанкротились в 2021 году

Количество персональных банкротств в России увеличилось почти втрое. Всего за шесть лет с момента появления механизма личного банкротства несостоятельными стали 475,12 тысяч граждан.

За 2021 год традиционно больше всего россиян обанкротились в Москве — 10,2 тысячи человек. На втором месте оказалась Московская область с показателем в 10 тысяч человек. Замыкает тройку лидеров Краснодарский край — 9,76 тысячи человек, а следом идет Петербург, где обанкротились 8,18 тысячи человек, пишет «Коммерсантъ».

Для сравнения, за 2020 год в Петербурге признали банкротами более 7,2 тысячи горожан. По сравнению с 2019 годом число банкротств увеличилось на 74%. Таким образом, Северная столица демонстрирует устойчивый рост в условиях пандемии коронавируса.

Российские компании чаще всего банкротили кредиторы — 72,4% дел и налоговики — 18,8%. По банкротствам организаций Петербург занял второе место с показателем в 801 компанию после Москвы (2,13 тысячи). Львиная доля корпоративных процедур пришлась на торговлю, строительство и услуги в сфере недвижимости.

Страдает и туристическая отрасль. Из-за некачественной уборки снега, которую контролирует администрация во главе с губернатором Александром Бегловым, Петербург стал менее привлекательным для путешественников во время новогодних праздников. О жалобах туристов рассказала директор турфирмы «Петербургские традиции» Екатерина Паштетова.