Гражданка России погибла при погромах в Жамбылской области Казахстана

Российская гражданка погибла в ходе массовых протестов в Жамбылской области Казахстана, сообщили в пятницу в посольстве России.

Москва рассчитывает, что причастные к гибели россиянки в Жамбылской области будут установлены и наказаны в соответствии со всей строгостью законов.

Протесты в Казахстане начались в первых числах января нового года. Сначала на улицы вышли жители городов Актау и Жанаозен, требуя снизить цены на сжиженный природный газ. Позже массовые беспорядки начались в крупных городах республики, в том числе в Алма-Ате. Власти объявили режим ЧП, а также обратились за помощью к партнерам по ОДКБ.