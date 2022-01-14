Глава Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей обратил внимание на неэффективность миссии ООН в Мали (МИНУСМА), а также французских военнослужащих, которые прибыли в Сахель в 2013 году якобы ради борьбы с террористами. Но на деле 20-тысячный контингент не добился успехов, что заставило подозревать, что «голубые каски» и французы занимаются контрабандой и поставками наркотиков.

«В реальности ООН и НАТО создают террористические организации, о которых мир знает совсем мало или еще только готовится услышать. Они находятся в малийских городах и деревнях, где рядом с лагерем боевиков стоят спутниковые тарелки с надписью NATO. И именно поэтому, как только появляется слух о приходе русских специалистов, у ООН и НАТО начинается паника», — пояснил социолог.

Шугалей уверен, что действия полковника Ассими Гоиты, настроенного на более плотное сотрудничество с русскими, направлены на процветание народа Мали. Поэтому он намерен разобраться с многочисленными вооруженными формированиями, контролируемыми с Запада. Население страны одобряет политику Гоиты, а 72,3% хотят видеть его на посту президента страны, говорится в результатах социального опроса, проведенного экспертами ФЗНЦ в январе 2022.

Федеральное агентство новостей /

Разумеется, Запад недоволен перспективой потерять столь лакомый кусок, что и становится причиной паники перед приходом русских в Мали и беспрецедентного давления всего мирового сообщества на полковника Гоиту.

«Господа Боррели, Гутерреши, Макроны и иже с ними являются звеньями "пищевой цепочки", позволяющей мировому сообществу "распиливать" миллиарды долларов от трафика наркотиков и от других бед, которые они несут и будут нести миру. Им выгодны эти беды, так же, как и ЦРУ было выгодно 11 сентября 2001 года», — добавил Шугалей.

Накануне новость о прибытии четырех российских инструкторов на территорию Мали вызывала истерику на Западе. Ангажированные СМИ поспешили причислить россиян к «ЧВК Вагнера», при этом в несколько десятков раз завысив их количество в своих публикациях.