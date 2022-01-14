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«Это очень опасно». Лавров раскритиковал новую этику на Западе

Россия
«Это очень опасно». Лавров раскритиковал новую этику на Западе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал так называемую «новую этику», фундаментально пересматривающую нормы отношений между людьми на Западе и не только.

В частности, речь идет о таких понятиях, как «культура отмены», радикальная борьба с харассментом и дискриминацией, пересмотр гендерных ролей и прочее. Дискуссии о допустимом и недопустимом с моральной точки зрения в западном обществе буквально раскололи политические элиты на два лагеря: неолиберальный и консервативный.

На вопрос журналиста о том, как российский министр относится к новой этике, Лавров с иронией уточнил, была ли старая. По его словам, во времена жизни в Нью-Йорке он наблюдал в США господство «старой этики»: нынешний свод морально-нравственных законов, по его словам, противоречит общерелигиозным заветам.

«Я исхожу из того, что Бог создал человека. И есть у нас, как у представителей разных течений христианства, те же ценности, что и в других религиях. Наверное, вот это наследие отражает в концентрированном виде накопленную мудрость человеческую. То, что это собираются подвергнуть разрушению, думаю, очень опасно», — поделился мнением Лавров.

Накануне королева Великобритании Елизавета II лишила своего сына принца Эндрю всех воинских званий и королевских патронажей из-за судебного иска об изнасиловании Вирджинии Робертс-Джуффре. По утверждению потерпевшей, в 2001 году в возрасте 17 лет ее несколько раз заставили вступить в связь с принцем Эндрю: с королевской особой девушку познакомил финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный ранее в создании криминальной сети по сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

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