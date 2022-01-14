«Это очень опасно». Лавров раскритиковал новую этику на Западе

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров раскритиковал так называемую «новую этику», фундаментально пересматривающую нормы отношений между людьми на Западе и не только.

В частности, речь идет о таких понятиях, как «культура отмены», радикальная борьба с харассментом и дискриминацией, пересмотр гендерных ролей и прочее. Дискуссии о допустимом и недопустимом с моральной точки зрения в западном обществе буквально раскололи политические элиты на два лагеря: неолиберальный и консервативный.

На вопрос журналиста о том, как российский министр относится к новой этике, Лавров с иронией уточнил, была ли старая. По его словам, во времена жизни в Нью-Йорке он наблюдал в США господство «старой этики»: нынешний свод морально-нравственных законов, по его словам, противоречит общерелигиозным заветам.

«Я исхожу из того, что Бог создал человека. И есть у нас, как у представителей разных течений христианства, те же ценности, что и в других религиях. Наверное, вот это наследие отражает в концентрированном виде накопленную мудрость человеческую. То, что это собираются подвергнуть разрушению, думаю, очень опасно», — поделился мнением Лавров.

Накануне королева Великобритании Елизавета II лишила своего сына принца Эндрю всех воинских званий и королевских патронажей из-за судебного иска об изнасиловании Вирджинии Робертс-Джуффре. По утверждению потерпевшей, в 2001 году в возрасте 17 лет ее несколько раз заставили вступить в связь с принцем Эндрю: с королевской особой девушку познакомил финансист Джеффри Эпштейн, обвиненный ранее в создании криминальной сети по сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.