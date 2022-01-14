Употребление меда снижает риск развития воспалений в организме и укрепляет иммунитет

Мед обладает множеством полезных свойств, однако при его употреблении необходимо соблюдать дозировку, предупредила нутрициолог Екатерина Маркова.

Специалист отметила, что мед — это не просто лакомство, а настоящее лекарственное средство. Лучше всего есть мед в дозировке из расчета 1 грамм на килограмм массы человека в сутки.

«Мед обладает антибактериальным, противовоспалительным, иммуномодулирующим, антитоксическим, тонизирующим свойствами. Микроэлементы меда находятся в наиболее подходящей для усвоения человеческим организмом форме», — добавила Маркова в беседе с РИА Новости.

При выборе этого продукта предпочтение следует отдать только сертифицированному продукту. Также эксперт порекомендовала не заменять медом сахар.