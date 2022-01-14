Неловкая попытка Лукашенко подарить цветы инвалиду без рук попала на видео

Президент Белоруссии Александр Лукашенко попал в неловкую ситуацию, когда пытался подарить цветы мужчине, у которого не было рук. Кадры инцидента попали в Сеть.

Соответствующий видеоролик опубликовал Telegram-канал «Беларусь сейчас». Предположительно конфуз Лукашенко произошел 11 января на церемонии вручения наград за духовное возрождение Белоруссии. Получив букет от маленькой девочки, глава государства отправился с ним к сидящему в коляске человеку. Лидер республики протянул ему цветы, но, обнаружив, что мужчина не может принять награду, Лукашенко попытался положить цветы на него.

От неловкости белорусского президента спас стоявший рядом мужчина, который быстро перехватил букет и взял его себе. Лукашенко, видимо, поняв свою оплошность, похлопал инвалида по плечу и пошел дальше по сцене. Уточняется, что инцидент не попал на запись церемонии в СМИ Белоруссии.

Ранее глава государства выступил во Дворце Независимости перед представителями белорусского правительства. Заседание было посвящено цифровой повестке. По словам Лукашенко, экспертам необходимо проработать вопрос о более глубоком внедрении цифровых технологий в жизнь общества страны.