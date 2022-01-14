«Старая гвардия». Почему новым послом РФ в Белоруссии стал Борис Грызлов

Экс-министр внутренних дел и председатель Высшего совета «Единой России» Борис Грызлов назначен новым российским послом в Белоруссии. Об этом говорится в соответствующем указе президента РФ Владимира Путина, размещенном на официальном портале правовой информации.

В марте 2021 года кресло посла покинул Дмитрий Мезенцев, назначенный после этого госсекретарем Союзного государства РФ и РБ.

«Назначить Грызлова Бориса Вячеславовича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Белоруссия», — сказано в тексте документа.

В 2001-2003 годах Грызлов был министром внутренних дел России. Позже его избрали депутатом Госдумы РФ IV и V созывов, а в следующем созыве политик отказался от депутатского мандата.

Кроме того, Грызлов занимал должность председателя Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России и председателя наблюдательного совета «Росатома». В 2015 году Путин назначил экс-депутата полномочным представителем РФ в Контактной группе по Украине. Примечательно, что на украинском поприще Грызлов показал себя принципиальным политиком, ведущим дипломатический диалог в жестком тоне. Так, в августа 2021 года он назвал «клоунадой» срыв Украиной заседания контактной группы по Донбассу.

kremlin.ru / пресс-служба президента РФ

Грызлов, про которого «де-факто массы уже забыли», едет в Белоруссию решать важные вопросы финального этапа союзной интеграции, уверен политолог Дмитрий Фетисов. Неудивительно, что столь важное геополитическое направление возглавит представитель «старой гвардии», заручившийся президентской поддержкой.

«… Ключевые роли в системе отводятся "старой гвардии". Но их круг очень ограничен. <…> Кадровая скамейка коротка, а важных задач много. Поэтому в бой идут одни старики, которым президент доверяет», — заявил Фетисов в Telegram.

Обязанности председателя Высшего совета «ЕР» Грызлов с себя не сложил: пока он остается в должности, а о возможном прекращении полномочий будет решено на съезде партии, утверждает источник РИА Новости. Российскую делегацию в ТКГ по урегулированию ситуации на Донбассе вместо политика пока никто не возглавил.

Назначение Грызлова станет переходом к «активным действиям» РФ по белорусскому направлению, считает политолог Илья Гращенков — предыдущий посол занимал лишь наблюдательную позицию.

«Грызлов – это такой анти [Михаил] Бабич, который был отозван из-за серьезного конфликта лично с Лукашенко. Вместо публичных ультиматумов, Грызлов будет держать ситуацию аппаратными методами, находясь на прямой связи с Кремлем», — отмечает президент Центра развития региональной политики (ЦРРП) в Telegram.

wikipedia.org / Vladimir Fedorenko / CC-BY-SA 3.0

В начале ноября прошлого года президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко подписали большинство программ Союзного государства, создание которого затянулось на 22 года. Подробнее о том, зачем Белоруссия ушла от ЕС в Союзное государство с Россией — в нашей статье.