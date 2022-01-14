Лавров заявил, что переговоры Путина и Си Цзиньпина пройдут в день открытия Олимпиады в Пекине

Переговоры российского президента Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина пройдут в день открытия Олимпиады в Пекине. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

По словам главы внешнеполитического ведомства, президент РФ посетит открытие Игр в Пекине 4 февраля. Лавров также отметил, что к саммиту лидеров двух государств готовятся решения, которые будут способствовать наращиванию экономического взаимодействия между Россией и Китаем.

Ранее глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что 3 февраля встретится с главой китайского внешнеполитического ведомства Ван И.