«Обидно за город». Как Петербург угодил в «мусорную ловушку»

Гендиректор Автопарка №6 «Спецтранс» – крупнейшего в Петербурге предприятия по вывозу ТКО – Сергей Глухов назвал причину мусорного коллапса в Северной столице, который продолжается с начала года. «Невскому экологическому оператору» (НЭО) попросту не хватает техники, объяснил он в ходе пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот».

Напомним, с 1 января Смольный решил «реформировать» систему вывоза отходов. Вместо нескольких организаций за это теперь отвечает один лишь НЭО, который, впрочем, выполняет работу не своими руками, а за счет субподрядчиков. Но даже этот факт не помог регоператору наладить работу должным образом: одна из фирм неожиданно разорвала с ним контракт, другая не включила в маршруты значительный перечень адресов.

Как следствие — сотни мусорных контейнеров оказались переполнены отходами в новогодние праздники, а в некоторых районах Петербурга разбор завалов во дворах продолжается по сей день. За новогодние праздники горожане оставили больше тысячи жалоб на правительственном портале «Наш Санкт-Петербург».

«Обидно за город. Потому что это все выстраивалось долго, налаживалось. В Ленобласти мусорная реформа шла по районам. То есть запустили один, откатали, постепенно пошли на второй – это разумно. А в Петербурге не подготовлено ничего. Все-таки Петербург, по предварительным данным, генерит 2 млн тонн отходов, а область – 700 тысяч тонн. И вот так это все в один день ввести, причем в праздничные дни... У нас всегда были авральные эти 10 дней, всегда были на дежурстве и всегда все отслеживали», – рассказал Глухов.

Народные новости / Руслан Тимербаев

При этом в феврале Петербург ожидает новая волна массовых жалоб от жителей. Таким неутешительным прогнозом поделилась руководитель петербургского центра «ЖКХ Контроль», член общественного совета при жилищном комитете правительства города Алла Бредец.

Дело в том, что уже в следующем месяце НЭО выставит горожанам первые счета за проделанную в январе работу. Причем по повышенным тарифам, как того предполагает всероссийская мусорная реформа. И пока ни о каком перерасчете из-за заминок по вывозу ТКО регоператор речи не ведет. Хотя по совести — должен, рассуждает руководитель экологического движения «РазДельный Сбор» Татьяна Нагорская.

«На данный момент ситуация хуже, чем была до реформы. По моим сведениям, управляющие компании уже кричат просто, обращаются во все инстанции, чтобы хоть как-то вывезли отходы. И часть из них вывозится сейчас нелегально — это наверняка. Вынуждают нанимать нелегалов. В еще более печальном положении находятся юридические лица, у них зачастую вообще нет связи с регоператором и не заключены договоры, потому что нет согласований в правительстве до сих пор», – поделилась общественник.

Народные новости / Руслан Тимербаев

Эксперты считают, что горожане должны требовать перерасчета. Писать жалобы можно не только на официальный портал «Наш Санкт-Петербург», но и в профильный комитет по благоустройству в Смольном. Городским властям и губернатору Александру Беглову следует занять «адекватную позицию» и не защищать НЭО, а заставлять оператора работать, подытожила Нагорская.