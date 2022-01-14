Министр информации Казахстана Умаров заявил о своей связи с русской культурой

Министр информации и общественного развития Казахстана Аскар Умаров связан с русской культурой. Об этом сообщил сам чиновник во время своего первого интервью в новой должности.

По словам Умарова, он владеет русским языком в совершенстве.

«Я с большим уважением отношусь к России, к традициям, истории, литературе, общим историческим многовековым связям между нашими народами», — рассказал министр.

Ранее сообщалось, что назначение министром информации Казахстана обвиненного в русофобии Аскара Умарова демонстрирует «неблагодарность в крайней степени» президента республики Касым-Жомарта Токаева по отношению к России. К такому выводу пришел политолог Богдан Безпалько.