Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина и Грузия могут стать членами Североатлантического альянса, но пока неизвестно, когда это произойдет. Об этом он рассказал журналистам газеты La Repubblica.

«Украина уже обратилась с просьбой о присоединении, и мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил по нашим стандартам. В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами НАТО, но мы не устанавливали, когда именно», — сказал Столтенберг.

Также генсек НАТО обратил внимание, что Украина сейчас может похвастаться гораздо лучшей оборонительной способностью, чем в 2014 году. Он напомнил, что коллективная защита Альянса распространяется только на страны-члены НАТО, а Украина пока не входит в их число.