Жители Мельбурна вышли к иммиграционному изолятору в поддержку теннисиста Джоковича

Протестующие вышли в знак поддержки сербского теннисиста Новака Джоковича к иммиграционному изолятору в Мельбурне, сообщает The Age.

После объявления о решении вновь аннулировать австралийскую визу первой ракетки мира, которое принял министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук, перед изолятором стали собираться люди. Поддержать серба вышли около восьми демонстрантов, требуя освободить около 30 мигрантов.

Ранее Джокович прилетел в Австралию для участия в турнире Australian Open. Его задержали из-за проблем с визой. Позже юристам спортсмена удалось добиться отмены этого решения, и Джокович даже прошел жеребьевку соревнований. Но в пятницу министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук повторно аннулировал визу спортсмена.