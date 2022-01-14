Депутат Госдумы Хубезов назвал решение о QR-кодах соответствующим эпидситуации в России

Решение отложить рассмотрение законопроекта о введении QR-кодов в России поддержал глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Хубезов.

Соответствующее решение правительства страны совместно с партией «Единая Россия» в полной мере соответствует реалиям развития эпидемиологической ситуации. Таким мнением парламентарий поделился в беседе с Федеральным агентством новостей.

«На мой взгляд, решение правительства отложить второе чтение законопроекта о введении QR-кодов, полностью соответствует реалиям развития эпидемиологической ситуации в стране. Полностью поддерживаю совместное решение правительства и партии "Единая Россия"», — подчеркнул он.

Сейчас Россия столкнулась с распространением нового штамма коронавируса под названием «Омикрон». В связи с этим необходимо как можно быстрее выработать эффективные меры по сдерживанию распространения инфекции, резюмировал Хубезов.