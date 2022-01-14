Губерниев поддержал решение властей Австралии аннулировать визу теннисиста Джоковича

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев встал на сторону властей Австралии после повторного аннулирования визы сербского теннисиста Новака Джоковича.

Министр по делам иммиграции Австралии Алекс Хоук принял решение об отмене действия въездного документа первой ракетки мира. Он объяснил, что это направлено на защиту страны. Губерниев, узнав об этом вердикте, высказался на эту тему в своем Telegram-канале.

«А я в случае с Новаком Джоковичем поддерживаю австралийские власти! Ибо нефиг! А в столовых и банях все равны!» — написал журналист.

Джоковича задержали в Мельбурне по приезде в аэропорт. Причиной стало то, что спортсмен не смог предоставить сотрудникам австралийской погранслужбы документы о медицинском освобождении от вакцинации против коронавируса. Визу аннулировали. Однако серб оспорил решение в суде и выиграл дело.