Крах США и лекарство от рака. Раскрыты четыре шокирующих предсказаний от Ванги на 2022 год

Ясновидящая Ванга умерла в далеком 1996 году, но оставила после себя множество предсказаний о судьбе человечества.

Самым позитивным пророчеством Ванги на 2022 год стало изобретение лекарства от онкологии. Согласно видению, это будет совершенно новый способ лечения смертельной болезни, который до этого не применялся.

Одним из неутешительных прогнозов провидицы стали ее слова о природных катаклизмах в 2022 году. Он считала, что в этот период мир переживет не только вспышки эпидемий, но и стихийные бедствия. В их число входят землетрясения и потопы. Единственным спокойным местом среди буйства природы на планете станет Россия.

Кроме того, болгарская ясновидящая предрекла крах США. По ее мнению, мировое господство Соединенных Штатов закончится именно в нынешнем году. Ванга верила, что место гегемона займет некий «красный дракон». Причем эксперты отмечают, что китайская купюра в 100 юаней и банкнота в пять тысяч российских рублей — красного цвета. А потому приемником США на мировой арене может стать и Россия.

Однако самым страшным прогнозом стало заявление о возможной религиозной войны в Европе. Со слов предсказательницы, европейские страны должны готовится к военному вторжению мусульман.

Ранее астролог Тамара Глоба предсказала возрождение России в 2022 году. По ее мнению, в наступившем году произойдет множество положительных перемен, а сам год станет «лучшим временем для развития России».