Петербург закрепился на втором месте по суточной заболеваемости COVID-19 в России

Санкт-Петербург снова занял второе место в антирейтинге по суточной заболеваемости коронавирусной инфекцией среди российских регионов.

Петербургские врачи зафиксировали 2708 новых случаев заражения коронавирусом за последние 24 часа. Это почти на 1000 случаев больше, чем накануне. За день до этого в Северной столице выявили коронавирус у 1839 человек. При этом Петербург в рейтинге по суточной заболеваемости уступил только Москве, но обошел Подмосковье.

Кроме того, в городе увеличилось количество летальных исходов. Накануне в Санкт-Петербурге зафиксировали 58 смертей среди пациентов с коронавирусной инфекцией. Сегодня скончался от заболевания 61 человек. За все время пандемии в городе умерли 28 872 петербуржца от COVID-19.

Эпидемиологическая обстановка в городе остается неблагоприятной. Также наблюдается увеличение случаев заражения. При этом губернатор Александр Беглов уверял, что в начале 2022 года удастся достичь коллективного иммунитета к инфекции. Однако реальная ситуация говорит об обратном.