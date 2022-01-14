Буланова призналась, что боится ходить по Петербургу из-за снега и наледи

Заслуженная артистка России Татьяна Буланова прокомментировала качество уборки снега и льда в Санкт-Петербурге.

Буланова призналась, что не хотела высказываться на тему уборки дорог в городе, но не смогла сдержаться после поездки в Казань. Певицу поразила чистота в региональном центре Татарстана, и ей стало обидно за родной Петербург.

«Честно говоря, никого не хочу обличать или призывать к каким-то провокационным акциям, нет. Просто надо что-то делать. Существуют же коммунальные службы, отвечающие за уборку снега, за уборку наледи, потому что действительно ходить по улицам страшно. Еще раз повторяю, я не говорю это для того, чтобы кого-то обличить, я призываю коммунальные службы нашего города обратить на это внимание. Правда, это просто переходит все границы!» — заявила исполнительница журналистам.

Певица пожаловалась на наледь, из-за которой можно получить переломы, либо ходить по глубоким лужам, если тает снег. Буланова призвала серьезно обратить внимание на эту проблему, так как недовольство жителей города растет с каждым днем.

Горожане не устают писать жалобы в администрацию города на некачественную уборку дорог. Несмотря на то, что о проблеме начали говорить даже известные петербуржцы, Смольный во главе с губернатором Александром Бегловым продолжает игнорировать критическую ситуацию на дорогах Северной столицы.

На отвратительную уборку снега и бездействие губернатора Александра Беглова уже обращали внимание народный артист России Александр Розенбаум, дизайнер Артемий Лебедев, народный артист России Иван Краско и другие известные личности.