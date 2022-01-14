Лавров: Россия инициировала диалог с НАТО, потому что «накопилось»

Глава МИД России Сергей Лавров рассказал, что у Москвы «накопилось», поэтому она начала переговоры с Североатлантическим альянсом.

Дипломат выступил на фоне недавнего заседания Совета Россия — НАТО. Встреча состоялась в Брюсселе, стороны обсуждали представленные Москвой инициативы.

У Лаврова поинтересовались, почему РФ ведет диалог с Альянсом, в том числе о нерасширении военного блока. Глава МИД ответил, что у страны «накопилось» претензий и это стало причиной контактов.

Ранее отношения Москвы и Североатлантического альянса прокомментировал политолог Евгений Сатановский. Он подчеркнул, что недоговороспособность военного блока может привести к конфликту с Россией.