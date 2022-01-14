Амурским студентам без прививки от коронавируса запретили выдавать диплом

В Амурской области студенты высших учебных заведений и колледжей, которые не сделали прививку от коронавируса, не смогут получить диплом. Это касается учащихся, чья специальность предполагает обязательные практические занятия.

«Есть профессии, по которым учиться удаленно невозможно, так же, как и сдавать сессии с элементами демонстрационного экзамена и проходить производственные практики, от чего и зависит получение диплома», — заявила министр образования и науки Амурской области Светлана Яковлева.

Закон, обязывающий непривитых студентов проходить обучение дистанционно, начал действовать в стране еще с декабря прошлого года. Яковлева объяснила, что некоторым профессиям обучиться удаленно сложно, поэтому студент должен показать свои умения на практике.

В пример министр привела профессию стоматолога. По ее словам, никто не захочет лечиться у врача, который учился и сдавал экзамен дистанционно.